Строительство нового детского сада стартовало в подмосковных Мытищах

Разрешение на строительство нового дошкольного образовательного учреждения, рассчитанного на 220 малышей, выдали в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что все работы будут проведены в рамках государственной программы региона за счет средств бюджета. Так, в начале августа подрядчик планирует приступить к работам по устройству котлована.

В двухэтажном здании разместят девять групп для детей от 1,5 до 7 лет, в том числе одна группа на двадцать малышей до трех лет. А также музыкальный и физкультурный залы, помещения медицинского назначения, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок полного цикла, административные и вспомогательные помещения.

Примечательно, что завершить все строительные работы и открыть детский сад планируется в начале 2026 года.