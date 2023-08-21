Строительство нового детского сада в Мытищах вышло на финишную прямую

Строительная готовность нового дошкольного общеобразовательного учреждения, рассчитанного на 250 малышей, в подмосковных Мытищах составляет уже девяносто пять процентов. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

В настоящее время подрядчик завершает фасадные, отделочные работы. Рабочие уже приступили к пусконаладке инженерных систем и оборудования, сборке и расстановке мебели.

Согласно проекту, общая площадь трехэтажного здания составит порядка четырех тысяч квадратных метров. Для каждой группы в здании предусмотрен блок помещений с игровой, спальней, раздевалкой, буфетной и санузлом. А занятия музыкой и физкультурой будут проходить в двух специальных залах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что к новому учебному году в Подмосковье введут в эксплуатацию тринадцать детских садов на 3,7 тысячи воспитанников.