Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта продолжается в подмосковном селе Спасс

В настоящий момент строительная готовность нового ФАПа в селе Спасс Волоколамского городского округа составляет уже семьдесят процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса региона.

Строители выполняют монтаж сантехнических приборов, проводят внутренние отделочные работы, а также ведут монтаж дверей. На прилегающей территории выполняется озеленение. Общая площадь одноэтажного здания составит более двухсот квадратных метров. Известно, что завершить все работы и сдать объект планируется до конца года.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что Московская областная станция скорой медицинской помощи получила шестнадцать новых машин скорой помощи от Минпромторга России.