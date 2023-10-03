Строительство нового корпуса «Немчиновского лицея» продолжается в подмосковном Одинцово

Строители приступили к устройству первого этажа здания нового корпуса «Немчиновского лицея» в поселке Новоивановское Одинцовского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Подмосковья.

Отмечается, что в настоящее время на объекте задействовано более сорока рабочих и три единицы спецтехники. Выполняется монтаж опалубки, армирование вертикальных конструкций цокольного и первого этажей здания, устройство инженерных сетей. Завершить строительство данного объекта планируется уже в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность Дня учителя.