Строительство нового корпуса одной из гимназий стартует в подмосковном Долгопрудном

На площадке нового корпуса гимназии № 13 на улице Молодежная в Долгопрудном начинаются работы подготовительного этапа. Об этом заявили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Ожидается, что все строительные работы будут проведены в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета. Так, в трехэтажном здании, рассчитанном на триста учеников, разместят учебные кабинеты для начальной школы, группы продленного дня, учебные кабинеты для начальной школы, группы продленного дня, медицинский блок, актовый зал, пищеблок, спортивный зал с сопутствующими помещениями.

А на прилегающей территории появятся групповые площадки с теневыми навесами, детскими игровыми и спортивными комплексами, проезды и тротуары. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован к 1 сентября 2025 года.