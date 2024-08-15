Строительство нового корпуса одной из гимназий ведется в подмосковном Солнечногорске

Подрядчик приступил к устройству котлована нового корпуса гимназии № 6 на улице Банковская в Солнечногорске. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Ожидается, что новый корпус гимназии будет рассчитан на триста учеников. В трехэтажном школьном корпусе разместятся учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком. На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

При размещении пристройки предусмотрено также строительство отапливаемого перехода из существующего здания в пристройку. При этом в рамках проекта будет обновлено и основное здание гимназии, которое построено в 1980 году.

А завершить все работы и обеспечить ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году.