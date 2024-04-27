Строительство нового корпуса продолжается в ЖК «Пригород Лесное»

Напоминаем, что шестой корпус общей площадью порядка 26,5 тысячи квадратных метров начали строить в августе 2022 года. На текущий момент его строительная готовность составляет уже шестьдесят процентов. Здание представляет собой две семнадцатиэтажные башни на 352 квартиры, соединенные между собой одноэтажной встройкой. На первом этаже расположатся коммерческие помещения. Завершить строительство шестого корпуса планируют в конце сентября текущего года.

На сегодня в ЖК уже построены и работают четыре детских сада и две школы. Согласно проекту застройки, возведут еще 12 детских садов и 9 школ, бизнес-центр, собственную пожарную часть и полицейский участок.

Также для жителей комплекса с апреля прошлого года строится четырехэтажная поликлиника площадью 7,5 тыс. квадратных метров. Медучреждение будет принимать порядка пятисот пациентов в смену.