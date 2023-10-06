Строительство нового корпуса школы продолжается в микрорайоне Новое Ступино села Верзилово

Строители приступили к устройству фасада в новом учебном корпусе школы в микрорайоне Новое Ступино села Верзиловов городском округе Ступино. Об этом сообщили в Министерстве стройкомплекса Подмосковья.

В настоящее время на площадке задействовано порядка ста двадцати рабочих и шесть единиц специальной техники. Завершается монтаж металлоконструкций надземного перехода к основному зданию школы, а на территории продолжается устройство спортивного ядра.

Ожидается, что в трехэтажное здание общей площадью более тринадцати с половиной тысяч квадратных метров планируется достроить уже в следующем году.

Накануне губернатор Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии награждения лучших педагогов поблагодарил учителей и воспитателей области за труд.