Строительство нового корпуса третьей школы продолжается в Чехове
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Чехове на улице Лопасненская продолжается строительство нового корпуса школы № 3, оно проходит в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На площадке задействовано более 20 рабочих и три единицы строительной техники. Подрядчик завершил монолитные работы. Ведется устройство инженерных систем, кровельные работы. Начата внутренняя кладка и черновая отделка помещений», — говорится в сообщении.
Площадь пристройки превысит 4,5 тысячи квадратных метров. Рядом с ней рабочие обустроят спортивные площадки. Завершить все работы и открыть здание планируют в сентябре 2025 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.