Строительство нового современного детского сада продолжается в Подольске

Строительная готовность нового дошкольного учреждения в микрорайоне Климовск в Подольске на сегодняшний день составляет уже более семидесяти процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

На объекте находятся более шестидесяти рабочих и три единицы строительной техники. Продолжаются фасадные работы, монтаж систем электроснабжения и вентиляции, водоснабжения и отопления. Рабочие завершают благоустройство прилегающей территории.

Отмечается, что общая площадь здания составит чуть более трех тысяч квадратных метров, детский сад сможет принять в своих стенах двести сорок малышей. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки. Открытие данного соцобъекта запланировано на 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил дать разъяснения о сроках и ходе капремонта гимназии в Дзержинском.