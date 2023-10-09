Андрей Воробьев поручил дать разъяснения о сроках и ходе капремонта гимназии в Дзержинском
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов поручил дать разъяснения о сроках и ходе капитального ремонта гимназии в Дзержинском.
Глава региона подчеркнул, что по поводу капремонта данного образовательного учреждения поступило несколько обращений от местных жителей. Слова Андрея Воробьева приводит РИАМО.
«У нас же, насколько я помню, должна открыться (в Дзержинском. — прим. ред.) большая школа. Которая, мы предполагаем, разгрузит контингент. Эта тема тоже <…> актуальна», — подчеркнул глава Подмосковья.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабной программе по капремонту детсадов в Московской области.