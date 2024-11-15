Строительство нового участка ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы проверил Андрей Иванов

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с представителями ГК «Автодор» проверил ход строительства нового участка ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы. Данный проект реализуется по поручению президента РФ, общая строительная готовность составляет уже более 80%. Как сообщил руководитель муниципалитета, открыть движение по транспортному объекту планируется до конца 2024 года.

«Проект реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина и находится на пристальном контроле федеральных и региональных властей. Это долгожданный транспортный объект для Одинцовского округа. Новый участок станет частью ЦКАД и существенно разгрузит участок между Можайским и Минским шоссе. В среднем здесь ежедневно проезжают порядка 60 тысяч водителей, а летом, когда активизируются дачники — трафик достигает отметки в 100 тысяч машин в сутки. Сейчас поток грузового и легкового транспорта утыкается сразу в несколько "бутылочных горлышек" — на железнодорожном переезде и светофорах. С запуском скоростного участка эти проблемы должны уйти в прошлое», — подчеркнул Андрей Иванов.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

Всего проект предусматривает возведение 5 искусственных сооружений, в том числе путепровод через Ямскую улицу протяженностью 112 метров. По 3 сооружениям готовность приближается к 100% — это путепровод через железнодорожные пути Смоленского направления, мост через реку Вяземка и тоннель в составе транспортной развязки с пятым пусковым комплексом ЦКАД. Проектом предусмотрена укладка более 87 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, а также монтаж электроосвещения — для обеспечения безопасности в темное время суток.

Суммарная протяженность всего участка составит чуть более 4 километров. На обходе Малых Вязем будет 4 полосы движения — по 2 в каждом направлении. Также на объекте обустроят 4,5 километра ливневой канализации на основном ходу дороги и установят 29 тысяч «квадратов» шумозащитных экранов.