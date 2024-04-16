Строительство нового здания полиции в Кашире намерены завершить в этом году

Начало весеннего сезона позволило ускорить ход работ нового административного здания Каширского ОВД, которое расположено на улице 1-й Дзержинской. На строительном объекте в достаточном количестве присутствует специализированная техника, в том числе краны. В настоящее время бригада рабочих приступила к возведению перегородок первого этажа западного крыла.

Новое здание отдела займет площадь в 2700 квадратных метров. В нем появятся различные помещения, которые будут разделены друг от друга. В здании разместят административные и подсобные, хозяйственные и режимные помещения. Отдельный блок составит дежурная служба. Каждый функциональный блок будет обособлен, что позволит коллективу сосредоточиться на выполнении поставленных задач.