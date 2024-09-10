Строительство новой большой школы продолжается в Мытищах

В поселке Нагорное городского округа Мытищи продолжается строительство большой современной школы, рассчитанное на 1,1 тысячи мест, работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На строительной площадке задействовано более 135 рабочих и семь единиц техники. Строители выполняют фасадные работы, устройство кровли, монтаж систем вентиляции, монтаж внутренних инженерных сетей, отделочные работы, благоустройство», — говорится в сообщении.

В здании будет четыре этажа. В нем разместят учебные классы, лаборатории, два спортзала, актовый зал с эстрадой, библиотеку с медиатекой, столовую с пищеблоком полного цикла, на прилегающей территории — спортивное ядро с игровыми и детскими площадками. Завершить работы планируют к сентябрю 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.