Строительство новой детской поликлиники продолжается в Чехове

На улице Мира в Чехове продолжается строительство новой детской поликлиники, подрядчик выполнил половину наземных монолитных работ, которые ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 58 рабочих и три единицы техники. Продолжаются монолитные работы на уровне третьего этажа здания, устройство наружных инженерных сетей. Работы в графике», — говорится в сообщении.

В здании будет три этажа, его площадь составит около 8,6 тысячи квадратных метров. В нем будут принимать до 500 пациентов в смену. В поликлинике обустроят педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, отделение неотложной помощи, вакцинопрофилактики, функциональной диагностики и реабилитации, кабинеты УЗИ, ЭКГ, инфекционное и стоматологическое отделения, комнаты здорового ребенка. Рядом с ней появится парковка, зоны отдыха и детские площадки. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.