Строительство новой комплексной поликлиники продолжается в Лосино-Петровском

Рабочие приступили к возведению второго этажа здания комплексной поликлиники, рассчитанной на 320 посещений в смену, в микрорайоне Лукино Варино поселка Свердловский городского округа Лосино-Петровский. Об этом рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Подмосковья.

Задействовано порядка двадцати пяти рабочих, а также три единицы спецтехники. Выполняется армирование и бетонирование вертикальных конструкций второго этажа здания, монтаж плиты перекрытия, устройство инженерных сетей.

Ожидается, что наиболее посещаемые кабинеты разместят на нижних этажах здания, менее посещаемые — на верхних. А для детей будут оборудованы зоны с игровыми комнатами. Новое поликлиническое учреждение будет оснащено современным оборудованием.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье активно модернизируют стационары.