Строительство новой поликлиники для взрослых и детей продолжается в Люберцах

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство комплексной поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на 500 посещений в смену, стройготовность объекта достигла 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена». Сейчас строители выполняют монолитные работы, проводят кладку внутренних и наружных стен. В здании обустроят отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блок хирургических и стоматологических кабинетов, кабинеты неотложной помощи и врачей-специалистов, дневной стационар, кабинеты функциональной диагностики. Кроме того, там появятся КДЛ, женская консультация, а также физиотерапевтический блок, будет установлено современное оборудование. Завершить работы планируют летом 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.