Строительство новой поликлиники стартовало в подмосковном Ногинске

В настоящий момент подрядчик выполняет работы подготовительного этапа на возведении новой поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену, в подмосковном Ногинске. Об этом сообщили в региональном Минстройкомплекса.

Отмечается, что общая площадь поликлиники составит тринадцать тысяч квадратных метров. Согласно проекту, в трехэтажном здании разместятся входные группы, колясочная, смотровые фильтр-боксы с отдельным входом, кабинеты неотложной помощи, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, а также терапевтическое и педиатрическое отделения.

Также на прилегающей территории появится парковка, детские игровые площадки и зоны отдыха с тротуарами. Ожидается, что строительство данного медицинского учреждения будет завершено уже в 2025 году.

Ранее во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов, которое проводит губернатор Московской области Андрей Воробьев стало известно, что в этом году для жителей региона откроется еще тридцать отремонтированных поликлиник.