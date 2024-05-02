Строительство новой школы продолжается в подмосковном Отрадном

На сегодняшний день строительная готовность школы в Отрадном превысила уже семьдесят процентов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Отмечается, что общая площадь образовательного учреждения составляет порядка двадцати пяти тысяч квадратных метров. При этом строители уже приступили к отделке внутренних помещений, монтажу витражей и потолочных систем

Ожидается, что в здании разместятся учебные кабинеты блоков начальной, средней и основной школы, а также подготовительной дошкольной группы, здесь же предусмотрено многофункциональное атриумное пространство. А полноценное завершение строительства намечено на второй квартал текущего года