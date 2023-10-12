Строительство новой школы продолжается в подмосковном поселке Горки-2

Рабочие приступили к устройству фасадных конструкций на здании нового образовательного учреждения в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

В настоящий момент на площадке задействовано почти сто тридцать рабочих и шесть единиц спецтехники. Также ведутся работы по устройству кровли, фасадных конструкций, монтаж инженерных сетей, отделка внутренних помещений. Строительная готовность на сегодняшний день составляет уже тридцать пять процентов.

Отмечается, что в новой школе общей площадью почти шесть тысяч квадратных метров предусмотрены все необходимые кабинеты и помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, занятий спортом и творчеством, а также питания и медицинского сопровождения учащихся. Сдать новый объект планируется к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил плотно заняться поиском учителей-предметников для школ региона.