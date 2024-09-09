Строительство новой школы продолжается в подмосковном Зарайске

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета, в них задействованы более 60 рабочих и пять единиц техники. Они выполняют монолитные работы, устройство кровли и наружных сетей, благоустройство территории. Площадь здания составит около 16,3 тысячи квадратных метров, там разместят специализированные кабинеты и лаборатории, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские. На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона с игровыми площадками и площадка для общешкольных мероприятий. Завершить работы планируют к сентябрю 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.