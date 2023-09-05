Строительство новой школы продолжается в жилом комплексе «Тетрис» в Красногорске

Девелопер ГК «Садовое кольцо» ведет работы по укладке покрытия второго этажа нового общеобразовательного учреждения, рассчитанного на 420 детей, на территории ЖК «Тетрис» в городском округе Красногорск. Об этом рассказали в региональном МИнжилполитики.

Отмечается, что образовательное учреждение состоит из блока начальной школы и детского сада. Ввод данного социального объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, как в регионе привлекают учителей для работы в школах.