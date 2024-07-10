Строительство новой школы, рассчитанной на две тысячи учеников, в Котельниках полностью завершено

Новое общеобразовательное учреждение в подмосковных Котельниках готовится к открытию. Ппрофильная комиссия администрации во главе с руководителем муниципалитета Сергеем Жигалкиным проверила ход работ.

Руководитель проекта Александр Киреев пояснил, что строительно-монтажные работы на объекте выполнены на 99 процентов. В настоящий момент доделываются фасадные работы. А общая готовность объекта составляет уже 80 процентов. Заканчивается чистовая отделка помещений: на 90 процентов выполнены монтаж СМЛ-панелей и укладка плитки.

«В интерактивных классах предусмотрены напольные защищенные розетки для подключения индивидуального дополнительного оборудования каждой парте – это очень удобно», – обратил внимание Александр Киреев.

Поставки мебели и оборудования для пищеблока стартовали с 25 мая, и на сегодняшний момент готовность его составляет 95 процентов. Параллельно внутренним работам выполняются работы по благоустройству прилегающей территории. Практически готово спортивное ядро, где будет организован «Открытый стадион» согласно губернаторской программе, работы по наружному освещению и монтажу ограждения выполнены на 90 процентов.