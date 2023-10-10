Строительство новой школы стартовало в подмосковном Подольске

Подрядчик приступил к устройству котлована здания будущей школы, рассчитанной на тысячу сто учеников, на улице Победы в Подольске в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.

«На данный момент с территории строительной площадки вынесены инженерные коммуникации, препятствующие строительству. Подрядчик приступил к работам по устройству котлована школы и котельной. Одновременно производится монтаж и установка башенного крана», — уточнили в ведомстве.

В трехэтажном здании школы разместятся блоки начальной основной и старшей школы. Блок начальной школы рассчитан 400 учащихся, а блок основной и старшей школы рассчитан на 700 учащихся. Здание и территория образовательного учреждения будут адаптированы под обучение маломобильных групп населения. При этом все работы планируется завершить уже в следующем году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил плотно заняться поиском учителей-предметников для подмосковных школ.