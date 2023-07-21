Строительство новой школы в Чехове близится к завершению

В подмосковном городском округе Чехов завершается строительство новой школы, в которой смогут учиться более восьми сотен ребят.

Объект создается в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Об этом рассказали на сайте администрации муниципалитета.

Первый заместитель главы администрации Чехова Кравцов вместе с подрядчиками и сотрудниками административного управления капремонта и строительства проконтролировал ход работ на объекте. На данный момент здание школы во всю готовят к открытию, идет благоустройство территории вокруг учебного заведения: готовятся основания спортивных площадок и зоны отдыха. Совсем скоро приступят к укладке брусчатки и резиновой крошки.

К началу этого учебного года новый корпус гимназии № 7 будет полностью готов к началу занятий.