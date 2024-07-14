Строительство новой школы завершается в мытищинском ЖК «Ярославский»

Строительство школы в жилом комплексе «Ярославский», расположенном в городском округе Мытищи, идет по графику. Уже в первый день осени первый звонок прозвучит и здесь. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напоминаем, что данное образовательное учреждение на 1650 мест возводят в микрорайоне № 16 (ЖК «Ярославский») рядом с уже работающими школой №32, в чей образовательный кластер и впишется новое учреждение.

Оперативное выездное совещание на объекте провел исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник. В учебном корпусе и на прилегающей территории идут заключительные работы. Все они ведутся в соответствии с запланированным графиком.