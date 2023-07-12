Строительство почти двадцати объектов началось в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье началось строительство еще 19 объектов, включая дороги, жилые здания и социальные объекты. Соответствующие извещения поступили в областной Главгосстройнадзор.

Так, например, в Одинцово началась реконструкция подъезда к парку Малевича, в Павловском Посаде — двух платформ Горьковского направления — Вохна и Казанаское. Жилые дома начали возводить в трез округах — Домодедово, Долгопрудном и Фрязино. В ряде округов вскоре появятся склады, в Одинцово, Ступино и Котельниках начали строить школы и так далее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что завод «Ядро Фаб Дубна» выйдет на полную мощность в конце года.