Строительство подстанции скорой помощи продолжается в Мытищах

«Здание строится в микрорайоне Сухарево с октября 2023 года. Его площадь составит более 1,3 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета с использованием технологии модульного строительства, подрядчиком выступает ООО «Крост-Д». На данный момент строители выполняют монтаж железобетонных элементов каркаса, стеновых панелей, устройство инженерных сетей, а также начинают работы по благоустройству. Подстанция будет рассчитана на работу пяти бригад в смену, в здании обустроят диспетчерскую, комнату отдыха бригад и водителей, столовую, кабинет предрейсовых осмотров, комнату амбулаторного приема, конференц-зал и другие помещения. Рядом разместят гараж с боксом для ремонта, стоянку и парковку. Завершить строительство планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.