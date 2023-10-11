Строительство поликлиники с пристроенной станцией скорой помощи продолжается в Подмосковье

На территории жилого комплекса «Столичный» в подмосковной Балашихе продолжают возводить поликлинику на 670 посещений в смену, с пристроенной станцией скорой медицинской помощи на 3 поста. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилполитики региона.

Отмечается, что на сегодняшний день строительная готовность медучреждения составляет уже сорок пять процентов. Также полностью завершены работы по возведению конструктива здания — наружных стен, и продолжаются работы по устройству внутренних стен и перегородок, а также монтажу оконных блоков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше двадцати автомобилей неотложной помощи поступили в поликлиники Подмосковья.