Строительство пристройки к одной из школ продолжается в подмосковном Домодедово

Отмечается, что в настоящее время готовность объекта составляет около двадцати пяти процентов, сейчас рабочие монтируют несущий каркас надземной части здания, ведется кладка наружных стен и внутренних перегородок.

Данное образовательное учреждение возводится в рамках второго этапа строительства и станет пристройкой к недавно открывшейся Домодедовской СОШ № 2. Работы на объекте стартовали в мае и к началу следующего учебного года планируют завершить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время открытия заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» рассказал о мерах поддержки учителей в области.