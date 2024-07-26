Строительство школы на две тысячи учащихся вышло на финишную прямую в подмосковных Котельниках

Строительство современной школы, рассчитанной на 2000 учеников, в новом городском микрорайоне Парковый в Котельниках вышло на заключительную стадию, 1 сентября учебное заведение примет первых учеников. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

По словам директора проекта Ивана Малышева, строительная готовность составляет уже более девяноста процентов. Уже сейчас родители будущих учеников смогли оценить простор и удобство школьных классов и коридоров, а также прилегающую территорию, где разместился стадион с беговыми дорожками, площадки для баскетбола и волейбола, детские игровые площадки.

«Сейчас мы выполняем финишную отделку, параллельно ведем оснащение классов технологическим оборудованием, проводим пусконаладочные работы внутренних инженерных систем», — прокомментировал Иван Малышев.

Ожидается, что в школе разместятся 80 основных и 33 специализированных кабинетов, а также многофункциональные спортивные залы для начальной и основной школы, обеденный зал на 1000 мест, а также библиотека с ИТ зоной и кванториум.