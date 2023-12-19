Строительство современной школы активно ведется в Ленинском округе

Девелопер ГК ФСК продолжает возводить на территории жилого микрорайона «Южная Битца» в Ленинском городском округе современную поликлинику, рассчитанную на 355 посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.

Отмечается, что в настоящий момент конструктив здания полностью возведен. На объекте производятся работы по устройству фасада и наружных инженерных сетей. Площадь застройки составляет чуть менее семисот квадратных метров.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в регионе продолжают активную работу по модернизации первичного звена и стационаров.