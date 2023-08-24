Строительство технопарка и жилого корпуса вышло на финишную прямую в Долгопрудном

Открытие детского технопарка и корпуса для проживания учащихся в составе «Физтех-лицея» имени П. Л. Капицы запланировано в подмосковном Долгопрудном на 1 сентября. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.

В настоящий момент строительные работы на объекте завершают более восьмиста рабочих, также задействовано 27 единиц спецтехники. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству, установке малых архитектурных форм.

Площадь корпуса для проживания учащихся составляет семь с половиной тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 200 человек. А в детском технопарке разместятся учебные аудитории, лаборатории, два актовых зала, театральная студия, музей техники и научных достижений, столовая на 400 мест с пищеблоком, студии звуко- и видеозаписи, медпункт, планетарий, мастерские.

Напоминаем, что строительство данного образовательного кластера ведется в два этапа: так, в прошлом году была открыта начальная школа. А уже в этом году завершат второй этап.

Ранее в ходе традиционного еженедельного совещания губернатор Андрей Воробьев сообщил, что тридцать новых школ планируют открыть в Подмосковье в этом году.