Строительство тоннеля на Путилковском шоссе продолжается в Красногорске

В ведомстве уточнили, что здесь в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» возводят тоннель, длина которого составит 500 метров. Он обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и соединит Путилковское шоссе с МКАД в двух уровнях. Сейчас стройготовность объекта достигает 30%. Рабочие выполняют устройство бурокасательных свай. Завершение работ запланировано на июнь 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».