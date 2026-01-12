Строительство трех воспитательно-образовательных комплексов начнется в 2026 году в Балашихе

Проектирование трех воспитательно-образовательных комплексов (ВОК) в микрорайонах Авиаторов и Алексеевская роща, а также в деревне Федурново стартовало в 2025 году в Балашихе. Начало строительства запланировано на 2026 год. Все эти мероприятия реализуются благодаря Народной программе партии Единая Россия

«Новый ВОК в Федурново объединит школу и детский сад, что позволит обеспечить местами около 300 детей, которые сегодня вынуждены ездить на занятия в основное здание школы №18. Реализация проекта создаст удобство для семей, проживающих в Федурново, и разгрузит основное здание школы №18. После ввода комплекса в эксплуатацию здесь будет полностью исключена вторая смена и выстроен современный, комфортный образовательный процесс»- прокомментировал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Еще одна школа будет построена в микрорайоне Авиаторов. Сейчас здесь уже возводится детский сад на 250 мест, открытие которого планируется в 2028 году.

А в микрорайоне Алексеевская роща начнется постройка школы на 550 мест, которая объединится с детсадом на 200 мест. Строительство воспитательно- образовательного центра планируется завершить в 2028 году.

За последние 8 лет в Балашихе было построено 15 новых школ на 13 тысяч мест и 26 детских садов на 4625 воспитанников. В 2025 году в жилом комплексе «Героев» был открыт новый корпус школы № 15. Четырехэтажное здание площадью 20 тысяч квадратных метров рассчитано на 1 320 мест. В школе есть библиотека, медиатека, два спортивных зала, актовый зал на 600 мест, на территории расположены стадион и спортивные площадки.