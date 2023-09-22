Строительство ЖК «Скандинавский» завершается в Мытищах
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья провели итоговую проверку по завершению строительства шестого и седьмого корпусов в составе ЖК «Скандинавский», сообщили в ведомстве. Застройщиком выступило ООО СЗ «АККОЛАДА ЛЭНД».
На данный момент проводятся испытания и комплексное опробование инженерных систем и оборудования, завершение работ запланировано на ближайшее время. Новостройки выполнены с авторской архитектурой в скандинавском стиле и шведскими планировками. На первых этажах расположены квартиры с террасой и примыкающим к ней палисадником. Территорию оградили и озеленили, вблизи ЖК достраивают школу, уже построен детский сад.
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