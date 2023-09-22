Строительство ЖК «Скандинавский» завершается в Мытищах

На данный момент проводятся испытания и комплексное опробование инженерных систем и оборудования, завершение работ запланировано на ближайшее время. Новостройки выполнены с авторской архитектурой в скандинавском стиле и шведскими планировками. На первых этажах расположены квартиры с террасой и примыкающим к ней палисадником. Территорию оградили и озеленили, вблизи ЖК достраивают школу, уже построен детский сад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.