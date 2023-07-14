Стройготовность ФОКа с крытым катком в Орехово-Зуеве превысила шестьдесят процентов

Строительная готовность нового ФОКА «Звездый» в городе Орехово-Зуево, в котором разместят крытый каток, составляет более 60%, он появится на улице Гагарина. Об этом сообщили в областных Минспорте и Минстрое.

В сообщении ведомстве уточнили, что сейчас строители продолжают выполнять монтаж фасада здания, проводить коммуникации внутри и снаружи спорткомплекса.

«Это будет первый для округа ФОК с крытым катком. С открытием нового спортивного комплекса у жителей появится возможность круглогодично заниматься хоккеем и фигурным катанием рядом с домом. Раньше им приходилось ездить на ледовые площадки в соседние муниципалитеты», — отметил глава областного Минспорта Дмитрий Абаренов.

В здании площадью свыше пяти тысяч квадратных метров появится ледовая арена, площадь которой превышает 2,5 тысячи квадратных метров. В ФОКе также расположатся зал технической подготовки для хоккеистов, трибуна, медпункт и кафе, сервис по прокату и заточке коньков. На территории нового спортобъекта появится парковка на 55 мест и «зеленая зона» для прогулок и отдыха.

«ФОК с ледовой ареной в Орехово-Зуево начали строить летом 2022 года. Завершиться работы должны к концу 2023 года», — рассказал глава Минстроя региона Владимир Локтев.

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