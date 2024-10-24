Структура Сбербанка купила бывший логопарк «Пивдома» и землю в Московской области

Компания «Сбербанк инвестиции» (принадлежит Сбербанку) купила 15,5 гектара земли и фирму «СДМ ТК-2», которая ранее принадлежала компании «Пивдом». Об этом сообщают «Ведомости».

Складской комплекс на базе фирмы расположен на Липкинском шоссе в Подмосковье, его площадь составляет 82,1 тысячи квадратных метров. Рыночную стоимость склада оценивается в шесть-девять миллиардов рублей. По данным издания, сделку осуществили в инвестиционных целях. Компания планирует привлечь партнера, чтобы он занялся операционным управлением объектом.

До этого владельцем склада был крупный дистрибьютор пива «Пивдом», он обанкротился в 2016 году. Имущество компании было продано на торгах.

Ранее сообщалось, что пятьдесят шесть предприятий строится на «Земле за 1 рубль» в Подмосковье.