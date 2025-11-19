Сцена, испытания и победа: в Ленинском округе выбрали «Рыцаря года–2025»

В Ленинском округе подвели итоги ежегодного конкурса «Рыцарь года». Финал прошел во Дворце спорта «Видное» и собрал учеников из пяти школ, прошедших октябрьский отбор.

Участники подготовили самопрезентацию и творческое домашнее задание «Мой герой». Кроме того, финалистов ждало необычное испытание — спортивная полоса препятствий «Супер-ниндзя» в московском спортивно-развлекательном центре.

Зрители увидели яркие театральные и музыкальные номера, среди которых особенно запомнились образы Константина Хабенского, Григория Лепса и Леонида Утесова.

Победителем конкурса стал Иван Мартынов из Видновского художественно-технического лицея.

Организаторы отмечают, что конкурс помогает школьникам развивать творческие и лидерские качества и остаётся одной из самых значимых традиций округа — его проводят уже более 20 лет.