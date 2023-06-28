«Сценарий для какого-то триллера»: босой десантник-пожарный пропал в лесу после драки

Полиция возбудила уголовное дело по факту исчезновения десантника-пожарного в лесу недалеко от поселка Кирсантьево Краснодарского края, сообщают в пресс-службе СК по региону.

Как уточняется, УД возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (Убийство). В ведомстве уточнили, что пропавший — Максим Михасев — тушил пожар вместе с бригадой, после чего поздно ночью ушел спать в лагерь. Рано утром Михасева уже не нашли.

По подтвержденной полицией информации, пропавший успел подраться с тремя старшими коллегами на почве личной неприязни, после чего босиком ушел в лес без личных вещей, чтобы избежать продолжения конфликта. Следствие считает, что это могло быть убийство.

«Очень странная история»; «Тут хоть сценарий для какого-то триллера пиши»; «Ждем подробности», — прокомментировали ситуацию россияне.

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