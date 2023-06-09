Как выяснилось, в минувший четверг, по результатам обстрелов Донецкой народной Республики силами украинских военных, не менее 20 человек пострадали. Семнадцать оказались ранеными, а остальные погибли, о чем сообщает RT

Это заявление поступило от представительства региона в СЦКК (Совместный центр контроля и координации), касающегося вопросов военных преступлений украинского государства.

Оперативные линии СЦКК информировали про несколько жертв мирных людей в черте городов Республики. Как написало ведомство в социальных сетях, в населенном пункте Горловка погиб взрослый мужчина, проживавший в Никитовском районе.

Также ранена оказалась женщина, родившаяся в 1964-ом. Одновременно с ней – еще 16 человек. Остальные пять погибли.