Студенческая экспедиция «Школа мечты» стартовала в Москве

Две группы студентов, прошедших предварительный отбор, начали свое путешествие по образовательным пространствам лучших школ России. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Мининвеста.

Ожидается, что за 12 дней 25 студентов из 15 регионов страны посетят более 20 школ в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани, а для школы № 22 в подмосковном Королеве и Скоробогатовской школы Нижегородской области подготовят свои варианты дизайнерских решений.

Так, на примере лучших школ России студенты смогут изучить успешные современные практики по проектированию образовательных пространств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил Министерству образования плотно заняться поиском учителей-предметников.