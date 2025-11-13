Студенческий мост дружбы: российские лингвисты помогли индийским медикам освоиться в университете

Сургутский государственный университет принял новую группу студентов из Индии, которые начали обучение в Медицинском институте по специальной программе на английском языке. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Торжественная встреча, организованная международным отделом и кафедрой лингвистики, включила не только формальное знакомство с академическими правилами, но и экскурсию по университету с погружением в российские реалии. Студенты-лингвисты лично провели будущих коллег по главному корпусу, показав Театр СурГУ, столовую и Библиотечно-информационный центр, а завершилось знакомство интеллектуальным квизом о русской культуре.

Как объясняет ассистент кафедры лингвистики Максим Курц, коммуникативный подход с ролевыми играми и визуальными материалами помогает уже через 2-3 месяца понимать базовые фразы, а к концу семестра студенты осваивают профессиональную лексику для общения с пациентами. Такой двуязычный формат снимает стресс от переезда и готовит к будущей клинической практике.

Университет делает ставку на комплексную адаптацию: от вручения читательских билетов до обсуждения культурных традиций, создавая среду, где образование становится мостом между странами.

