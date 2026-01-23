Студенческий рай от Кремля: как будут жить учащиеся на Сахалине, Урале и в Калининграде
Путин открыл новые объекты университетских кампусов в регионах России
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новых объектов университетских кампусов. Мероприятие прошло в формате видеоконференции с регионами из Московского физико-технического института, сообщает РИА Новости.
Были открыты объекты в трех субъектах Российской Федерации. В Екатеринбурге начал работу новый кампус Уральского федерального университета. В Калининграде на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта открылось интеллектуальное пространство «Кампус Кантиана». На Сахалине в рамках строительства кампуса «СахалинTech» Сахалинского государственного университета был введен в эксплуатацию студенческий городок.
Церемония прошла в рамках рабочего визита президента в МФТИ в Долгопрудном, в ходе которого он также ознакомился с работой института, осмотрел научные лаборатории и пообщался со студентами.