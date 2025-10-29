Студент из Егорьевска вернулся из пятой гуманитарной поездки в зону СВО

Студент Егорьевского техникума и активист «Молодой Гвардии Единой России» Семен Гафуров завершил свою пятую гуманитарную миссию в зоне специальной военной операции, вернувшись из ЛНР после двухнедельной работы.

С 13 по 28 октября молодой человек в составе 100-го отряда гуманитарной миссии, объединившего добровольцев из разных регионов страны, работал в прифронтовых Северодонецке и Лисичанске, где занимался восстановлением социальной инфраструктуры и организацией помощи местным жителям.

В рамках поездки Гафуров участвовал в проведении мероприятий для воспитанников детских садов и школьников, помогал восстанавливать поврежденные храмы и оказывал адресную поддержку гражданскому населению. Особое значение студент придает личным встречам с участниками СВО, которым он передал письма со словами поддержки от учащихся Егорьевского техникума. Как отмечает сам активист, его первая поездка в Мариуполь далась непросто из-за сложной обстановки, но стремление помочь людям в тяжелых условиях и подарить им надежду стало главным мотиватором для продолжения этой деятельности.