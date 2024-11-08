Студент из Королева вошел в число победителей финала конкурса Open OS Challenge

Студент Технологического университета имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова Евгений Хижук занял четвертое место в финале конкурса для профессионалов и любителей в области системного программирования Open OS Challenge 2024.

Конкурс направлен на популяризацию использования и развития открытых системных компонентов, являющихся основой для операционных систем на базе компонентов GNU и Linux Kernel в России, а также на выявление и поддержку способных и практически подготовленных студентов и дипломированных специалистов.

Всего для участия в конкурсе зарегистрировались более 1,4 тысячи дипломированных специалистов и студентов из России. Пятнадцать участников, показавших лучшие результаты на отборочных этапах, были приглашены в финал соревнований.

Победители выиграли денежные призы, а также поездку в Китай для ознакомления с национальной open source экосистемой OpenAtom.