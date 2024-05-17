Студент из Нигерии, которого в Солнечногорске спасли от ампутации, вернулся поблагодарить врачей

Студент из Нигерии Ола Осидейна, которого солнечногорские врачи спасли от ампутации, вернулся в городской округ, чтобы поблагодарить медиков. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

Инцидент произошел во время учебы иностранца в Московском авиационном институте. Когда студент подрабатывал на складе, ему на ногу упал тяжелый предмет.

Врачи Солнечногорской больницы выявили у пациента множество сложных переломов, в том числе открытых. Возникла угроза ампутации ноги. Однако солнечногорские травматологии сделали все возможное, чтобы спасти конечность. Студента несколько раз прооперировали, и в результате нога была спасена.

Сейчас Ола уже может ходить, но все еще пользуется тростью. Он вернулся в Солнечногорскую больницу, чтобы выразить врачам благодарность, а также пройти плановый осмотр.