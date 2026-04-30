Студент из Петербурга создал «очки Тони Старка» в общежитии и вышел на международный рынок

23-летний Максим Натчук, основатель стартапа SKADI Technologies, прошел путь от пайки микросхем в комнате общежития до зарубежных инвестиций и признания в Forbes. Его разработка — очки смешанной и дополненной реальности — уже тестируется российскими промышленниками, а сам инженер готовится к экспансии за рубеж, передает « Фонтанка ».

«Мое — не тусовки, а паять микросхемы»

Выходец из Тюмени, Натчук еще в школе увлекся физикой и электроникой. Поступив в петербургский Горный университет, он быстро понял, что стандартная студенческая жизнь с вечеринками и активами ему не близка. Свой выбор он описал коротко и емко.

Идея «умных очков» родилась из личной потребности. С детства страдая близорукостью (минус 9), он мечтал превратить недостаток в преимущество. На стипендию Максим купил фотополимерный принтер для линз и лазерный станок, чтобы наносить нанопокрытие, и начал собирать прототип в своей комнате.

«Твой проект — шляпа полнейшая»

Первый выход на акселераторы обернулся провалом. На одной из программ эксперты жестко раскритиковали идею, посоветовав забыть о ней и вернуться к обычной жизни. Натчук так и сделал, забросив проект на полгода, пока в 2023 году о его разработке не написали «РИА Новости». После волны внимания в университете его пригласили на конкурс инженерных разработок в Москву.

Осознав, что B2C-рынок пока не готов, Максим временно переориентировался на бизнес. Он создал прототип для нефтегазовой отрасли: рабочий на объекте надевает очки, удаленный инженер видит все его глазами и в реальном времени руководит ремонтом. Разработка произвела сильное впечатление на экспертов из Европы и Китая.

Далее последовали победа в конкурсе «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям, первый грант, регистрация юрлица и демонстрация продукта руководству «Новатэка». Получив первые инвестиции, Натчук вернулся к мечте — массовым B2C-очкам. С новым прототипом он отправился в Индию, где привлек международное финансирование.

Искусственный интеллект и вопросы этики

Современная версия очков оснащена ИИ-ассистентом, который может незаметно подсказывать ответы на сложные вопросы. Однако сам разработчик этой функцией почти не пользуется, считая ее нечестной. Идею использовать гарнитуру для списывания на экзаменах он категорически осуждает.

Опасения сотрудников предприятий по поводу тотальной слежки Натчук считает оправданными. По его мнению, ключ к успешному внедрению технологии — не контроль каждого шага, а помощь в опасных ситуациях и ускорение обучения новичков. Если подать инструмент как средство безопасности, отношение персонала кардинально меняется.

Взгляд в будущее

К 2035 году, полагает инженер, очки дополненной реальности перестанут быть экзотикой и войдут в повседневность. А к 2100-му интерфейс «человек-мир» может исчезнуть как отдельное понятие, став естественной частью жизни. Впрочем, Натчук убежден: останутся «сакральные зоны» — храмы, личные встречи, воспитание детей и врачебные решения, — куда цифровому вмешательству вход заказан. Главный вопрос будущего, по его словам, не в мощи технологий, а в том, хватит ли человечеству мудрости верно определить границы их применения.