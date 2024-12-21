Врачи оценивают состояние отравившихся в бассейне в Тобольске детей, как средне-тяжелое

Стало известно состояние пострадавших от отравления парами хлора в бассейне в Тобольске детей. Об этом проинформировал в соцсетях депздрав Тюменской области.

По информации, полученной от медицинских работников, состояние детей, получивших отравление, оценивается как средней степени тяжести.

На место происшествия были направлены три бригады скорой медицинской помощи, которые доставили пациентов в Областную больницу № 3. Пятнадцать несовершеннолетних были госпитализированы в специализированное отделение больницы, как сообщили в департаменте здравоохранения.

«Состояние — средней степени тяжести. Двое взрослых пациентов обратились самостоятельно, после осмотра и оказания помощи отправлены на амбулаторное лечение», — сообщает пресс-служба департамента.

Ранее сообщалось, что в Тобольске с отравлением хлором в бассейне были госпитализированы 15 детей и 2 женщины. Согласно информации, полученной от следственных органов, 21 декабря в бассейне базы отдыха, находящейся недалеко от Тобольска, проходило мероприятие, на котором присутствовали взрослые и дети. После посещения бассейна у двух женщин и 15 детей в возрасте от 9 до 11 лет, а также у одного ребенка в возрасте 3 месяцев, появились симптомы недомогания: кашель, покраснение глаз и кожи, тошнота.

По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.