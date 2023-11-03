Студент порезал себя из-за отказа родителей платить за обучение

Родители студента Московского финансово-юридического университета отказались платить за его обучение, и 20-летний Илья порезал себя прямо в аудитории вуза, сообщает Baza.

Илья учился неважно. Часто прогуливал занятия и все пытался сдать в последний момент. Такое отношение к учебе надоело родителям, и они отказались оплачивать обучение.

Без квитанции об оплате студента не допустили к сдаче зачетов.

Третьекурсник порезал себе вены прямо в аудитории. Охранник вуза обнаружил его за последней партой и обратил внимание на неадекватное поведение студента. Появление охранника оказалось своевременным – Илью успели госпитализировать в НИИ имени Склифосовского.